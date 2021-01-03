Вена, , 19:02 — REGNUM В 2021 году спрос на нефть может вырасти на 5,9 млн баррелей в сутки (б/с), до 95,9 млн б/с. Об этом 3 января заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы ожидаем, что спрос на нефть сместится от падения к росту до 95,9 млн баррелей в сутки в 2021 году, что на 5,9 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году», — сказал он по итогам заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российские нефтяники сохранят объёмы добычи в 2021 году в условиях роста налоговой нагрузки.

По его словам, ужесточение налоговых условий может отразиться на объёмах добычи в рамках проектов, затронутых новациями. Однако потери помогут компенсировать более рентабельные месторождения, а также смягчение ограничений по договорённостям ОПЕК+.

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