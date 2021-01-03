Москва, , 16:07 — REGNUM Заявление замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковника внутренней службы Дмитрия Желудкова о том, что судебные приставы взыскали с граждан России за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 3 января в социальной сети Facebook.

«Только дороги от этого лучше не стали, а могли бы быть уже покрыты серебром», — поделился мнением Александр И.

Многие пользователи уверены, что данная цифра увеличилась на ещё большую сумму. Люди жалеют о том, что собранные финансовые средства с штрафов идут не туда, как они считают, куда надо.

«Да побольше будет, ведь платежи идут ежедневно! Вот если средства эти пошли бы в ту сферу, с чего взялись, было бы хорошо. А так, встречайте новые ракеты!», — написал Евгений Г.

Некоторые комментаторы не увидели взаимосвязи с тем, как сильно изменилась статистика на дорогах по ДТП. Люди считают, что штрафы призваны только для того, чтобы наполнять бюджеты, а не для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Как это сказалось на аварийности, на смертности? Об этом ни слова. А это и не важно для власти. Главное бабло», — считает Сергей М.

Нашлись и те, кто указал, что многие схемы по взиманию штрафов перешли планку абсурда. Люди уверены, что руководства некоторых городов ставит слишком жёсткие ограничения по движению, что приводит водителей в бешенство из-за опустошения их кошельков.

«Это уже не штрафы, а практически платный проезд. У нас в городе на световых табло постоянно меняют скорость (например, со 100 на 80) и камеры тут же в зависимости от обозначенной на табло скорости тут же штрафует. И так на всех участках дороги. Практически очень тяжело даже самому дисциплинированному водителю постоянно следить ограничения и регулировать скорость», — пишет Сергей С.

Напомним, 3 января замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков заявил о том, что судебные приставы взыскали с граждан России за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции.