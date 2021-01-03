Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Российские внедорожники УАЗ «Патриот» начнут продавать в США с 2021 года под итальянским брендом. Об этом сегодня, 3 января, сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что филиал итальянской компании «Бремах» в Соединенных Штатах, который специализируется на производстве полноприводных спецавтомобилей, будет продавать российский УАЗ «Патриот» под брендом Bremach Taos.

Отмечается, что автомобили прошли некоторую модернизацию для того, чтобы соответствовать американским стандартам по допуску автомобилей на дорогах общего пользования.

Сборка автомобилей будет происходить на производственной площадке в штате Калифорния. В базовой комплектации Bremach Taos будет стоит $26 тыс. (почти 2 млн рублей по нынешнему курсу). Стоит отметить, что базовая комплектация УАЗ «Патриот» в России на начало 2021 года стоит почти 900 тысяч рублей.

В версии для американского рынка будет шестиступенчатая автоматическая коробка передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил. Bremach Taos дает гарантию на двигатель — 10 лет или 190 тысяч километров. Гарантия на весь автомобиль — пять лет или 96 560 километров.

Заказы на Bremach Taos в США уже принимаются. В скором времени планируется запустить в продажу УАЗ «Пикап» под брендом Bremach Brio.

Напомним, что в России УАЗ «Патриот» серийно выпускается с августа 2005 года. С тех пор автомобиль прошел несколько серий усовершенствований.