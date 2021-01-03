Тюмень, , 13:28 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 156 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 160 случав.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 января коронавирусом заразились 23 834 человека. Выздоровели 22 418 человек, скончались 204 пациента с COVID-19.