Чита, , 09:26 — REGNUM В Забайкальском крае устанавливаются фельдшерско-акушерские пункты на средства нацпроекта «Здравоохранение» и дальневосточной субсидии. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Министерство здравоохранения края продолжает реализацию мероприятий государственных программ. В 2020 году по федеральной программе развития первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение» установлена 41 модульная конструкция ФАП. В планах — монтаж ещё 10 фельдшерско-акушерских пунктов на средства, предусмотренные программой Дальнего Востока по развитию центров экономического роста (ЦЭР).

Объекты сданы строительными бригадами в Шилкинском, Улетовском, Ононском, Сретенском, Нерчинском, Кыринском, Краснокаменском, Чернышевском, Борзинском и других районах. Общая сумма контрактов по установке конструкций ФАП национального проекта «Здравоохранение» составляет порядка 200 миллионов рублей. По плану ЦЭР предусмотрено лимитов — 1,06 млрд. рублей.

«Реализация государственных программ министерством здравоохранения региона позволит улучшить на селе условия оказания медицинской помощи населению. Отмечу, что это даст возможность не только установить ФАПы, но и капитально отремонтировать часть больниц, включая районные, приобрести медицинскую технику», — пояснила министр здравоохранения региона Анна Шангина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регион по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020-ом году поступило 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 передвижных флюорографов. В последние дни уходящего года своим ходом из Оренбурга приехали пять мобильных комплексов «Маммография» и один мобильный комплекс «ФАП».