Чита, , 09:20 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в интервью ГТРК «Чита» рассказал почему в регионе значительно выросла стоимость жилья. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Это произошло по нескольким факторам. Первый из них, самый главный, большое количество мер поддержки, которые работают — различного рода социальные выплаты, увеличенный материнский капитал привели к тому, что у людей стало больше возможностей покупать жилье.

При этом, отдельный импульс придала дальневосточная ипотека, в результате чего принципиально изменилась доступность жилья. А предложение этого жилья не увеличилось. Из-за этого пошел скачкообразный рост. Для нас это совершенно недопустимо. Строителям это выгодно, но ни властям, ни людям это не выгодно.

При этом строители говорят, для того, чтобы строить больше жилья, край должен помогать с площадками и инфраструктурой. Мы неоднократно просили руководство страны, министра строительства, чтобы нам такую помощь оказали. Сейчас такое решение принято, нам дали 500 миллионов рублей, 100 миллионов мы должны освоить в этом году», — пояснил губернатор.

Он отметил, что уже определены первоочередные площадки на ближайшие три года и суммы расходов на их оснащение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться и молодые семьи, и получатели бесплатной земли именно для строительства жилья. В начале декабря 2020 года оказалось, что жители Дальнего Востока оформили в 13 банках 14 027 договоров под 2% на общую сумму 49,8 млрд рублей.

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