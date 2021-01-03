Мехико, , 01:34 — REGNUM Правительство Мексики приняло решение запретить генетически модифицированную кукурузу в стране, сообщает агентство Reuters.

Согласно решению правительства, отныне в стране запрещено производить и продавать ГМО-кукурузу. Также запрет коснется импорта генно-модифицированных семян кукурузы и продукции из нее.

Отмечается, что это решение мексиканских властей уже вызвало критику со стороны крупных сельскохозяйственных предприятий, а также со стороны местного отделения крупнейшего производителя ГМО-семян в мире корпорации Bayer. При этом мелкие и средние фермеры наоборот — поприветствовали этот запрет.