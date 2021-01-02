Вашингтон, 2 января 2021, 20:44 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin 2 января преодолела уровень в $32 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале CoinMarketCap.
По данным на 20:40 мск стоимость биткоина достигла значения $32 268. Цена данной криптовалюты в среднем повышается на 10%.
Таким образом, главная криптовалюта в мире установила новый рекорд.
Как передавало ИА REGNUM, 31 декабря стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии преодолела уровень в $29 тысяч, установив новый исторический максимум.
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