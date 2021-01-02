Осло, , 20:10 — REGNUM Сертифицировать газопровод «Северный поток — 2», который строит Nord Stream 2 («дочка» Газпрома), после окончания его строительства отказалась норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL из-за новых ограничительных мер США. Об этом 2 января говорится в поступившем в РБК заявлении компании.

Газопровод «Северный поток — 2» Gazprom.ru

В заявлении компании отмечается, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 прекратит DNV GL, пока санкции США остаются в силе.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия, несмотря на санкции США, достроит «Северный поток — 2».

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