Киев, , 18:22 — REGNUM Более 55 млрд кубометров составил в прошлом году транзит российского голубого топлива в страны Европейского союза через газотранспортную систему Украины (ГТС). Об этом сообщила 2 января пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

В сообщении украинской компании говорится, что данный показатель транзита газа через Украину в ЕС на 38% меньше по сравнению с 2019 годом.

Отмечается, что поставки голубого топлива из ЕС на Украину в 2020 г. выросли до 15,9 млрд кубометров, что выше показателя 2019 года на 12%.

Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря 2020 г. глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова обеспечить транзит в Европу дополнительных объемов российского газа.

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