Москва, , 16:45 — REGNUM Консенсус-прогноз, составленный журналистами РИА Новости на основе опроса аналитиков, согласно которому общие темпы роста цен на продукты в России по итогам 2021 года составят 3,6%, вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 2 января в социальной сети Facebook.

Весы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тут и аналитиком необязательно быть. Цены выросли», — пишет Svetlana B.

Многие пользователи сообщили о том, что строить прогнозы о росте цен в России является глупым занятием. Они считают, что и так всем известно, что каждый год приносит населению страны рост цен.

«Мы и без аналитиков знаем, что каждый Новый год нам преподносят сюрпризы с поднятием цен», — написала Лариса Т.

Некоторые комментаторы назвали приведённый процент вероятного подорожания слишком низким. Они считают, что цены на продукты в России увеличатся кратно больше.

«Каждый год цены растут от 15−30%», — считает Елена Е.

Ряд пользователей выразили мнение, что вместо роста цен было бы справедливо наблюдать падение стоимости продуктов.

«Цены выросли, а обратно их не опустили. Хотя и пояснили, что для повышения нет причин», — поделился мнением Евгений Ч.

Напомним, 2 января РИА Новости опубликовало консенсус-прогноз, согласно которому темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.