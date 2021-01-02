Вашингтон, , 15:04 — REGNUM Совокупная рыночная капитализация семи крупнейших американских технологических компаний в 2020 году выросла на $3,4 трлн. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Технологическими компаниями США с наивысшей рыночной капитализацией являются Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Facebook, Tesla и Nvidia. В минувшем году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции и сопутствующие экономические проблемы, выросла рыночная стоимость всех этих компаний.

Наивысшие темы роста показала компания Tesla. В начале 2020 года рыночная капитализация компании-производителя электромобилей составляла около $76 млрд, а к концу декабря выросла до $669 млрд.

Рыночная капитализация самой дорогой компании в мире — Apple — в 2020 году выросла почти на $1 трлн благодаря росту акций на 81%. Капитализация Amazon в истекшем году выросла на $710 млрд, Microsoft — на $480 млрд, Alphabet — на $268 млрд, Facebook — на $193 млрд.

Капитализация Nvidia выросла в 2020 году более чем в два раза, достигнув $323 млрд, что позволило ей впервые войти в список семи крупнейших технологических компаний США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа 2020 года рыночная капитализация Apple впервые превысила отметку в $2 трлн.

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