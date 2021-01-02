Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:47 — REGNUM Плата жителей Новокузнецка за коммуналку из-за того, что компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям теперь будет выделяться из областного бюджета, не повысится. Об этом заявил председатель комитета новокузнецкого горсовета по развитию городского хозяйства, промышленности и экологии Роман Кисельников.

Напомним, что пониженная плата новокузнечан за коммунальные услуги теперь будет обеспечиваться не городским, а областным бюджетом.

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«С 1 января она останется на прежнем уровне. Это уже установлено постановлением РЭК, — уточнил Кисельников. — В этом году вышли областные законы, которые определяют, что с нового года разницу между тарифом и платой населения за «коммуналку» будет оплачивать не городской, а областной бюджет. Два раза нельзя оплачивать одно и то же — поэтому решение о компенсации нужно отменить. А средства на компенсацию для ресурсовиков придут в наш город в виде субвенций из областного бюджета».Отмечается, что механизм предоставления социальной поддержки населению поменялся, но пониженная плата населения за «коммуналку» сохранена. Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Новокузнецке на 2021 год утверждён на уровне 7,4%.