Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:40 — REGNUM Пониженная плата жителей Новокузнецка за коммунальные услуги теперь будет обеспечиваться не городским, а областным бюджетом. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском совете народных депутатов.

«Установление размера платы жителей города за коммунальные услуги отныне вне полномочий депутатского корпуса Новокузнецка — льгота перешла на областной уровень, — уточнили в горсовете. — Мера социальной поддержки в виде субсидии организациям коммунального комплекса, действовала для всех новокузнечан. Бюджет города компенсировал ресурсоснабжающим организациям разницу между экономически обоснованными тарифами, установленными для них региональной энергетической комиссией, и платой граждан, которая устанавливалась депутатским корпусом Новокузнецка на уровне ниже этих тарифов».

Напомним, что ещё в декабре 2019 года в горсовет был внесён протест прокурора города на действие такой меры социальной поддержки, так как местный бюджет является высокодотационным. Отметим, что с 1 января 2021 года вступил в силу региональный закон «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое топливо на территории Кемеровской области — Кузбасса». Он, по сути, устанавливает меру социальной поддержки населения на областном уровне и определяет категории лиц, имеющих право на льготы при оплате.