Москва, , 10:01 — REGNUM Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2020 году снизились на 8,6% — до 512,68 млн тонн. Такие данные следуют из материалов Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Самое большое сокращение наблюдалось в декабре 2020 года — добыча упала сразу на 11,1% — 42,5 млн тонн.

Напомним, что Россия участвует в соглашении ОПЕК+. Это соглашение между членами нефтедобывающего картеля ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о сокращении уровня добычи нефти для стабилизации мировых цен на неё.

По нефтедобывающим компаниям ситуация выглядит следующим образом:

«Роснефть» за год сократила добычу на 9,8% — до 196,4 млн тонн

«Лукойл» сократил добычу за год на 10,6% — до 73,7 млн тонн

«Сургутнефтегаз» снизил добычу за 2020 год на 9,9% — до 54, 75 млн тонн

«Газпром нефть» снизила добычу на 6,2% за год — до 56,7 млн тонн

«Татнефть» — сокращение на 12,7% — до 26 млн тонн

«Новатэк» — сокращение на 0,5% — до 11,8 млн тонн

Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в 2020 году на 4,1% — до 14,1 млн тонн.