Чита, , 09:40 — REGNUM В рамках развития дополнительного образования Забайкалье намерено направить значительные средства на развитие различных детских школ искусств и технического творчества в 2021 году. Об этом в эфире ГТРК «Чита» рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Его слова цитирует сегодня, 2 января, пресс-служба краевого правительства.

«В этом году выделяются повышенные средства на дополнительное образование. Оно, как правило, было за рамками внимания. Это различные детские школы, музыкальные школы, школы искусств, технического творчества. В этом году мы почти 200 миллионов рублей получим на то, чтобы их ремонтировать, оснащать, и будем это делать.

Мы этой работой и до этого занимались, но в меньшем объеме. Мы делали кванториумы, айти-кубы, классы, в которых дети могли заниматься. Сейчас эта работа по результативности и масштабам должна возрасти», — сообщил глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. Доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%.

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