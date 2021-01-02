Чита, , 09:34 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал факторы, которые влияют на отток населения из региона. Среди таких факторов — потребность в работе с хорошей заработной платой и условия жизни. Подробности сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«На отток, на мой взгляд, влияет наличие хорошей работы, которая позволяет человеку реализоваться на протяжении всей его жизни, как бы динамично он не развивался, и какие бы у него не были запросы. Он должен иметь возможность реализовать свои трудовые и творческие начала на территории края.

Поэтому много хорошей работы, высокооплачиваемой, это ключевой фактор с точки зрения оттока. И второй — это условия его жизни. Человек должен жить в месте, которое радует глаз, оно благоустроено, в нем есть социальные объекты, в них хорошие условия, ему доступны все блага цивилизации, которые он мог найти где-то на других территориях.

Мы стараемся решить обе эти задачи — создать много хороших мест с хорошей заработной платой и создать условия проживания, которые бы не отставали от других мест в стране», — рассказал Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Александр Осипов отмечал, что за последние два года показатели миграционной убыли в регионе улучшились: в 2018 году с территории края уехали 18 400 человек, в 2019 — 16 400.

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