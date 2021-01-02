Чита, , 09:28 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о планах по созданию Дальневосточной авиакомпании и о том, как она поможет жителям Забайкалья. Его слова сегодня, 2 января, цитирует пресс-служба краевого правительства.

«Мы участвовали в совещании, который во Владивостоке проводил Юрий Петрович Трутнев. Рассматривали подходы к тому, как должна работать дальневосточная авиакомпания, и какие задачи должна решать.

Есть такие регионы, как Якутия, Сахалин, у которых есть деньги, собственные авиационные компании, при этом Забайкальский край, который является третьим на Дальнем Востоке по численности жителей, одним из самых протяженных, масштабных, в котором в очень слабом состоянии находятся авиационные перевозки.

И дорогие билеты, и по многим маршрутам не летают, площадки заброшены. Эту проблематику я Юрию Петровичу и ставил, просил его искать решение», — отметил глава региона.

По его словам, в планируемой авиакомпании будет специальный состав судов, которые будут заниматься недорогими внутрирегиональными перевозками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Дальневосточная авиакомпания создается по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), развития местного и межрегионального авиасообщения.

Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги для дальневосточников: перевозить до 1,7 миллионов пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тысяч человек на местных маршрутах.

В самом конце 2020 года глава государства вновь поднял этот вопрос в ходе совещания с правительством.

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