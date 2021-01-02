2 января 2021 | Время чтения 13 мин

Экономика Курганской области в 2020 году успешно прошла пандемический стресс-тест. К преодолению влияния эпидситуации по коронавирусу в регионе подключали как федеральные вливания и местные субсидии, так и смекалку и нестандартные ходы.

Елена Миронова, , 12:20 — REGNUM Экономика Курганской области в 2020 году успешно прошла пандемический стресс-тест. К преодолению влияния эпидситуации по коронавирусу в регионе подключали как федеральные вливания и местные субсидии, так и смекалку и нестандартные ходы.

Курган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Помощь федерального правительства и Газпрома

В феврале 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Курган и утвердил программу ускоренного развития Курганской области до 2024 года. На основании программных пунктов Зауралье стало получать федеральные вливания в экономику. В целом регион получит 5 млрд рублей. Деньги пойдут на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков, льготные займы и покупку оборудования в лизинг для промышленников и предпринимателей, а также на дороги и коммунальные сети для жилых районов.

И всё же основным событием 2020 года губернатор Зауралья Вадим Шумков назвал утверждение программы газификации Курганской области совместно с инвестором ПАО «Газпром». Речь идёт о 17,5 млрд рублей, которые госкорпорация вложит в строительство четырёх газопроводов-отводов с газораспределительными станциями и 883 км межпоселковых газопроводов в 117 населённых пунктах во временном периоде 2021—2024 годы.

«В Курганской области 24 административных центра, десять из них не имеют магистрального газа. Я человек деревенский, я знаю, что за удовольствие такое — вставать в 5:30 утра, бежать закидывать в печку дрова, чтобы дом был тёплый, и потом, приходя с работы, нужно затопить снова. Кроме того, у нас школы, детсады на угле и дровах, даже, бывает, на соломе», — отметил Шумков.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

Однако, как отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Курган» Дмитрий Осетров, долги теплоснабжающих организаций Курганской области за газ являются серьёзной проблемой на сегодня.

На 1 января 2020 года уровень газификации в Курганской области составил 52,7%, в том числе городов — 65,4%, сельской местности — 36,9%. В результате реализации программы по газификации показатель вырастет до 62,3%. В том числе в сельской местности — до 55,7%.

Драйверы развития региона

Индустриальные парки, территории опережающего развития, особая экономическая зона показывают положительную динамику в развитии экономики Зауралья.

В Курганском индустриальном парке, расположенном на территории бывшего завода колёсных тягачей, средняя заработная плата в августе 2020 года составила 45 000 рублей при среднемесячной зарплате в регионе 31 950,5 рубля. В реестр резидентов парка включено 17 компаний. Здесь есть собственная теплоэлектроцентраль, которая позволила значительно снизить стоимость электричества для производства. Арендная плата — от 90 рублей за «квадрат». На сегодня в Курганском индустриальном парке создано более 300 рабочих мест. Напомним, в Зауралье планируется создать семь таких парков, призванных стать драйверами развития экономики региона.

На площадке автогенного завода будут производить кислород для больных COVID-19. На данный момент его за сотни километров привозят из Омска.

«Всё готово к работе, осталось только нажать кнопку. Без серьезного напряжения мы сможем делать до 500 баллонов медицинского кислорода в день. Это намного больше, чем мы сейчас привозим в Курган из Омска», — отметил директор курганского филиала Омского автогенного завода Владислав Демидов.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Руководители крупных фирм из Омска, таких как ООО «Сибкриосервис», ООО «СПК «Сибцентрострой» и ООО «Арт Ремстрой», заинтересовались преференциями, которые дают курганские территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Варгаши, Катайск и Далматово. Здесь в течение первых пяти лет налог на прибыль составляет 5%, резиденты ТОСЭР на десять лет полностью освобождаются от уплаты земельного и имущественного налогов, а обязательные платежи во внебюджетные фонды в четыре раза меньше, чем на других территориях. Кроме того, правительство Курганской области готово компенсировать первый взнос на приобретение оборудования по договору лизинга. Помимо этого, омских инвесторов заинтересовали знаменитый курорт «Озеро Медвежье» и малоэтажное строительство.

В третьем квартале в областной столице открылись IT-институт на базе Курганского государственного университета и IT-колледж. Значительную помощь в строительстве и организации учебных заведений оказывает НПО «Курганприбор», которое таким образом решает кадровую проблему.

Есть и заделы на будущее. В Шадринске в 2021 году на площадке местного автоагрегатного завода возведут индустриальный парк. Запуск производств планируют в 2022 году. Общая стоимость проекта — около 300 млн рублей. Часть средств вложит Уральский горно-металлургический комбинат, в структуру которого входит предприятие. Здесь будут выпускать погрузочно-доставочные машины для шахт, кабельную продукцию для автомобильной техники и дизель-генераторные установки. Рынок сбыта продукции — Тюменская, Свердловская и Челябинская области.

В регионе также планируется создать первый в России кластер экологического машиностроения. Правительство Зауралья уже ведёт переговоры с зарубежными лидерами в данной отрасли. Напомним, в Курганской области уже действуют два кластера — медицинский и технологий арматуростроения.

Фармацевтическая промышленность как флагман

В январе — ноябре 2020 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 94,5%, то есть упал на 5,5%. Но здесь ситуация неоднозначна.

Курганский «Синтез» — единственное в России предприятие, которое выпускает 14 препаратов из списка Минздрава для лечения и профилактики COVID-19. Данная фирма по итогам третьего квартала 2020 года сработала с прибылью на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль при этом увеличилась на 45%, до 1,145 млрд рублей.

Производственная фармакологическая линия Root66

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил, что для «Синтеза» третий квартал выдался очень напряжённым, и производственные площадки были максимально загружены, сотрудники работали в три смены, чтобы обеспечить возросшие из-за пандемии коронавируса запросы лечебных учреждений и аптек.

«Кургандормаш» на 300% увеличил выпуск мобильных коммунальных машин благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». При выполнении плана продаж это даст предприятию дополнительно 112,5 млн рублей дохода.

По состоянию на 30 августа Курганская область выполнила целевые показатели экспорта продукции агропромышленного комплекса на 2020 год более чем на 108%. В 19 зарубежных стран поставляются из Зауралья молочные продукты, зерно, мука, растительное масло, кондитерские изделия, дрожжи, вода и напитки. Наибольшие объемы экспорта приходятся на Казахстан и Китай. Отметим, что на долю продукции агропромышленного комплекса в регионе приходится до 15% валового регионального продукта. На сельских территориях проживает около 38% населения Курганской области. Отчисления сельхозтоваропроизводителей в бюджет Курганской области в 2020 году выросли на 12,8%.

Курганские автобусы КАВЗ-4270 на газомоторном топливе вышли на дороги Ямала, где особо суровые климатические условия.

По данным регионального департамента экономического развития, за 11 месяцев 2020 года в Зауралье произошло увеличение объёмов производства в фармацевтической сфере на 33,3%, в создании неметаллических минеральных продуктов — на 30,7%, пищевых продуктов — 4,6%, производстве машин и оборудования — на 0,9%. И резко упало производство металлургическое — на 34,7%, готовых металлических изделий — на 10,2%, автотранспортных средств и прицепов — на 5,1%.

Строительство «со скрипом» и «затыком»

Есть позитивные подвижки от действия программы «Курганская область зовёт!», направленной на заселение сельских территории региона и стимуляцию малоэтажного строительства. Кроме того, в Зауралье представлен 51 земельный участок на льготных условиях — максимальная сумма безвозмездной субсидии составляет до 500 тысяч рублей. Её могут получить медицинские или педагогические работники, уполномоченные полиции или сотрудники предприятий агропромышленного комплекса. Для участников программы снят ценз нуждаемости в жилье и возрастной ценз увеличен до 60 лет.

«Данными мерами поддержки могут воспользоваться не только те, кто проживает в нашем регионе, но и граждане, которые стали участниками программы «Курганская область зовет!», а также соотечественники, переезжающие из-за рубежа, и члены казачьих обществ», — отметил гендиректор АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» Илья Васильев.

Строительство дома

Для удобства желающих получить землю был создан портал «Свободные земли», на котором можно выбрать участок по нраву.

Из общего ввода жилья в Курганской области, по предварительным итогам, 73,5% построено индивидуальными застройщиками, которыми введено 1295 домов. Но, судя по локациям, территории для строительства частных домов выбираются поближе к крупным городам региона — к Кургану и Шадринску, тогда как программа рассчитана на заселение территорий, отдалённых от центра. И причины лежат на поверхности: никто не поедет жить в негазифицированное бездорожье.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал причины, почему ряд строек и ремонтов в регионе «идут со скрипом».

«Это муниципальные «горе-заказчики», с маниакальным упорством не желающие заниматься своей непосредственной работой по восстановлению и развитию муниципальной же инфраструктуры, — назвал первую причину Вадим Шумков. — Нужно лишь подготовить заявки, выполнить эту работу и получить оплату».

Вторая — «известный уже затык с подрядчиками». Как отметил глава региона, в Курганской области во время возросшей в пандемию в пять раз безработицы остро не хватает штукатуров, маляров, кровельщиков, работников по установке навесных и вентилируемых фасадов, специалистов в дорожных работах и благоустройстве, проектировщиков и многих-многих других профильных рабочих, отметил глава Зауралья.

«Те, кто переживал, что у нас засилье «тюменско-екатеринбургско-челябинских» подрядчиков, — друзья, пришло ваше время, welcome», — отмечает Шумков.

И непонятно, какие из двух бед стали причиной тому, что в Кургане в разгар зимы ремонтируют дорогу: на два месяца закрыто движение транспорта по улице Куйбышева.

Вместе с тем квинтэссенцией заявлений Шумкова о возрождении региона всем миром, от каждого по способностям, работаем на Курганскую область стал поступок жителей посёлка Левашово. Они, не дождавшись помощи мэрии в ремонте дороги, залатали дыры на собственные средства.

Ремонт дороги Наталья Поконечная © ИА Красная Весна

Поросята и мука в борьбе с пандемией

В целом в Курганской области с вызовами пандемии в экономическом плане справляются, подключая смекалку, используя как обычные субсидии в поддержке населения, так и новации в виде перечислений чиновниками части зарплат нуждающимся.

«Мы направили деньги на выплаты 6000 пенсионеров за счёт экономии на содержании правительства Курганской области и иных органов. То же касается и нашей инициативы по детям-инвалидам. В течение года были выплаты несколько раз, в том числе молодым педагогам, заслуженным педагогам, ветеранам», — отметил Вадим Шумков на итоговой пресс-конференции 23 декабря.

С июня 2020 года тех, кто потерял работу либо значительную часть дохода, малообеспеченные многодетные семьи и матерей-одиночек снабдили продовольственными наборами, в которые вошли мука, масло, крупы, тушёнка и прочая провизия на сумму три тысячи рублей каждый. Малоимущие также получали бесплатный семенной картофель, двух поросят или телёнка.

Выручали внезапно потерявших работу курганцев общественными работами, оплата которых составляла более 15 тыс. рублей в месяц.

Рост инфляции и тарифов

Курганская экономика, можно сказать, успешно прошла пандемический стресс-тест. По данным департамента экономического развития, регион проявил осмотрительность, не набрав долгов и прожив с намеченным бюджетом. Консолидированный бюджет региона за январь — ноябрь 2020 года исполнен с профицитом в размере 904,4 млн рублей — на 6,5% более к соответствующему периоду 2019 года. Общие доходы получены в сумме 51 502 млн рублей, расходы составили 50 597,5 млн рублей.

Администрация Курганской области M0NAX

Однако инфляция оказалась в регионе самой высокой в Уральском федеральном округе и выше общероссийской. С марта 2020 года в Курганской области было два всплеска повышения цен — в марте, когда люди сметали с полок магазинов всё подряд в ожидании локдауна, и в ноябре. В итоге, согласно данным Свердловскстата, к концу года стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на одного человека в месяц в среднем возросла на 6,4% и составила 4144,83 рубля.

Годовая инфляция в Зауралье в ноябре достигла 5,3%. Тем временем в России в целом инфляция составила 4,4%, а в Уральском федеральном округе — 3,9%.

Продовольственная инфляция в Зауралье составила 7,1% по причине подорожания сахара, гречки и подсолнечного масла. Рост стоимости зерновых кормов для скота повлиял на повышение цен на мясо, отметили в курганском филиале Центробанка.

Инфляция на непродовольственные товары в регионе увеличилась до 5,2%. Причина — ослабление рубля в предыдущие месяцы, что повлияло на удорожание импортных товаров.

Инфляция на услуги составила 2,4%, это произошло из-за индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, Курганская область в октябре 2020 года вошла в тройку лидеров среди регионов России по уровню закредитованности населения. Среднедушевой долг по кредитам в Зауралье составляет 73,4% средней зарплаты, объём задолженности перед банками в среднем на человека составил 241 тыс. рублей. Опередили Курганскую область по закредитованности лишь Калмыкия (86,9%) и Тува (76,2%).

К концу года в аптеках региона наблюдалось снижение цен на препараты, сообщает УФАС. Но в полтора раза подорожали ртутные градусники.

В инфляционные процессы необходимо включить и тарифную войну, развязавшуюся между департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области и ресурсоснабжающими организациями. Ведомство лишь 19 октября под давлением антимонопольной службы приняло тарифы для населения на тепловую энергию.

А в начале ноября для населения региона выросла стоимость услуги газоснабжения на 2,8%.

«Ежегодно ФАС России индексирует оптовую цену на газ. В августе этого года было принято тарифное решение, согласно которому оптовая цена на газ выросла на 3%. Это повлекло за собой повышение розничной цены на газ на территории Курганской области на 2,8% с 1 октября 2020 года», — пояснила директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

Газ

Увеличилась и стоимость баллонного газа, который используется не только в сельских домовладениях и СНТ, но и в некоторых домах Кургана. С 1 ноября повышены тарифы на электроэнергию для населения, а также на водоснабжение, водоотведение.

Болезненный вопрос зависимости региона от энергетиков может решиться благодаря «котловому» единому тарифу на передачу электроэнергии в Курганской, Тюменской областях, Югре и на Ямале. Данные слухи муссируются на уровне правительства региона. Якобы решение уже одобрено в правительстве РФ, и единый тариф для четырёх регионов будет установлен в начале 2021 года. С введением «котлового» тарифа стоимость электроэнергии в Курганской области станет меньше на 34%, а в регионах «тюменской матрёшки» станет выше на 1%.

«Более низкие тарифы — благодатная почва и для появления новых промышленных производств. А это новые крупные потребители электроэнергии. И их появление снизит нагрузку по стоимости для уже существующих потребителей в субъектах за счёт увеличения полезного отпуска электроэнергии. И понятно, что такое значительное снижение — реальная возможность для развития, расширения. Именно так видит это бизнес», — прокомментировал возможность единого тарифа председатель совета директоров предприятия «Кургандормаш» Юрий Авдалов.