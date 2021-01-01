Гавана, , 18:06 — REGNUM На Кубе с 1 января началась реформа финансовой системы республики, сообщает газета Granma.

На сегодняшний день на Кубе одновременно существуют две национальные валюты — кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC). Именно от последнего принято решение отказаться.

Так, жителям страны даётся 180 дней, чтобы поменять свои накопления в банках на кубинский песо по курсу 1:24. Госпредприятия также будут принимать платежи у населения в этой валюте, чтобы быстрее вывести её из оборота.

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