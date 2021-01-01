Москва, , 16:22 — REGNUM С 1 января российская компания «Газпром» начала через территории Турции и Болгарии поставлять голубое топливо в Боснию и Герцеговину, а также Сербию. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Источник пояснил, что российский газ в Сербию транспортируют сначала по «Турецкому потоку», а затем по территории Турции. Затем голубое топливо, поступившее в Сербию, подается местным потребителям и боснийским.

Таким образом, число получивших газ по «Турецкому потоку» стран выросло до шести — Сербия, Босния и Герцеговина, Румыния, Греция, Северная Македония и Болгария.

Как передавало ИА REGNUM, участие в официальном пуске российского голубого топлива в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток» принял 1 января президент Сербии Александр Вучич.

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