Минск, , 15:57 — REGNUM В Белоруссии с 1 января 2021 года на шесть месяцев увеличился возраст выхода на пенсию. С сегодняшнего дня мужчины в Белоруссии могут выходить на пенсию в возрасте 62,5 лет, а женщины — в 57,5 года.

Былое и думы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, что повышение пенсионного возраста в Белоруссии началось ещё в 2017 году. Тогда президент этой страны Александр Лукашенко подписал указ о том, что начиная с января 2017 года начинается постепенное повышение пенсионного возраста в Белоруссии. Каждый год — на полгода.

Завершиться повышение должно к 2022 году. Тогда женщины в Белоруссии будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Белоруссии увеличивается минимальный трудовой стаж для получения трудовой пенсии. Теперь это 18 лет. К 2025 году минимальный трудовой стаж возрастет до 20 лет.