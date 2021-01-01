Джакарта, , 14:05 — REGNUM Южнокорейская финансово-промышленная группа LG Group инвестирует около $10 млрд в предприятие по производству аккумуляторов в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представители LG Group подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании по сделке на сумму $9,8 млрд с правительством Индонезии. Для запуска производства аккумуляторов в Индонезии создана специальная компания LG Energy Solution, выделившаяся из подразделения LG Chem.

Индонезия является одним из крупнейших в мире производителей никеля, ключевого элемента для производства никель-кадмиевых аккумуляторов. Недавно правительство Индонезии ввело протекционистские меры, усложняющие экспорт никеля. Ожидается, что производство никеля в Индонезии могут запустить и другие иностранные компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир и глава инвестиционного агентства Бахлил Лахадалия посетили Сеул для обсуждения вопроса о создании заводов по производству аккумуляторов для электромобилей с южнокорейскими компаниями.