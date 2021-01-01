Пекин, , 13:00 — REGNUM Правительство США выдало китайской компании SMIC разрешение на покупку у американских компаний некоторого оборудования для производства микросхем. Об этом сообщает портал cnTechPost.

В декабре 2020 года правительство США внесло ряд китайских компаний в «чёрный список», запретив им свободные закупки американских компонентов и оборудования. Одной из этих компаний стал производитель микросхем из Шанхая Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Сообщается, что министерство торговли США выдало компании SMIC лицензию на покупку американского оборудования для производства чипов. Отмечается, что лицензия разрешает закупки только оборудования для «зрелой литографии», не позволяющего производить микросхемы с высокой разрешающей способностью.

Впервые китайские СМИ опубликовали эту информацию 31 декабря. В этот день акции SMIC на Гонконгской фондовой бирже выросли почти на 9%.

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