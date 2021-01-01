Токио, , 09:44 — REGNUM Японская корпорация Nissan Motor откажется от сети продаж в некоторых странах Европы в рамках программы реструктуризации. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, японская компания планирует сократить деятельность и в Восточной, и в Западной Европе. В частности, В 2021 году будут закрыты два завода Nissan в Испании, а также существенно сокращена сеть продаж.

Отмечается, что Nissan сохранит собственную сеть продаж в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Дании, Норвегии и Швеции. В остальных странах Европы продажи автомобилей Nissan будут осуществляться через сети французской корпорации Renault.

Решение о реструктуризации европейского подразделения Nissan принято на фоне спада бизнеса японской компании в этом регионе. За десять лет объёмы продаж автомобилей Nissan в странах Европы сократились почти на треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года исполнительный директор Nissan Макото Учида заявил, что руководство компании решило отказаться от выплаты дивидендов акционерам в 2020 финансовом году из-за кризисной ситуации.

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