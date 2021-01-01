Ханты-Мансийск, , 08:55 — REGNUM В ХМАО перед Новым годом введены в эксплуатацию два долгостроя в Нефтеюганске и Сургуте. Об этом сообщает правительственный портал «Открытый регион — Югра».

Следите за развитием событий в трансляции: «Итоги 2020 года в России и мире: самое главное — трансляция»

Дом №3 в 17 микрорайоне Нефтеюганска должен был сдан в эксплуатацию в 2015 году, а дом №4 в жилом комплексе «Любимый» в Сургуте полтора года стоял в «заморозке».

Чтобы ликвидировать долгострои, правительство Югры предоставило субсидию из регионального бюджета на финансирование мероприятий по завершению строительства либо выплате компенсаций пострадавшим дольщикам. Финансирование шло по принципу 30% Фонд защиты прав дольщиков РФ, и 70% — правительство автономного округа.

Таким образом восстановлены права 296 граждан обманутых дольщиков.