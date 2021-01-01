Киев, , 09:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских потребителей приобретать газ у государственной компании «Нафтогаз Украины». Об этом глава украинского государства заявил в ходе рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщили 31 декабря в пресс-службе президента Украины.

В пресс-службе Зеленского напомнили, что с августа 2020 года в стране заработал рынок газа для населения и пользователи теперь могут сами выбирать поставщика. Но по словам украинского лидера, государственная компания «Нафтогаз» обеспечит украинских потребителей газом по цене дешевле, чем у конкурентов.

«Нафтогаз» должен четко показать украинцам, как компания обеспечит газ дешевле… все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые дешевые цены из всех поставщиков», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского «Нафтогаз» будет предлагать украинским потребителям самые низкие цены на рынке, а также будет бороться за уменьшение стоимости газа, «несмотря на рынок».

В пресс-службе Зеленского отметили, что на сегодняшний день на Украине поставки газа домохозяйствам осуществляют более пятидесяти компаний и частные поставщики в различных регионах Украины иногда устанавливают цену, которая якобы на тридцать-сорок процентов выше, чем у компании «Нафтогаз Украины».

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Напомним, в конце ноября 2020 года в пресс-службе государственной компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что с начала года компания получила семнадцать миллиардов гривен убытков. В качестве причин убыточности компании значатся более низкая цена на газ, снижение спроса, а также прекращение деятельности компании по ряду направлений.