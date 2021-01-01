Чита, , 08:00 — REGNUM По итогам 2020 года в Забайкальском крае создано десять сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщила первый заместитель руководителя регионального аграрного ведомства Альбина Корешкова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Александр Дейнека. Совхоз. Новые дома. 1934

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»В прошлом году работу начали десять новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые ведут заготовительную деятельность в Карымском, Приаргунском, Сретенском, Агинском, Улётовском, Нерчинском, Красночикойском и Читинском районах. Всего в Забайкалье теперь насчитывается 90 кооперативов, имеющих аналогичную форму собственности», — пояснила чиновница.

Также на сегодня в крае функционирует 31 сельскохозяйственный кредитный кооператив, 27 перерабатывающих, 29 снабженческо-сбытовых и 3 обслуживающих кооператива.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Минсельхоз Забайкалья продолжит работу по развитию системы потребительской кооперации в муниципальных районах. Для этих целей на развитие материально-технической базы кооперативов будет направлено 50 миллионов рублей.

На возмещение части затрат, понесенных сельхозкооперативами, из краевого бюджета планируется выделить 23,2 миллиона рублей