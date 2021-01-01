Барнаул, , 07:44 — REGNUM В Алтайском крае завершили строительство двух новых учреждений образования в рамках нацпроектов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, получены разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада в Камне-на-Оби и школы в Волчихинском районе.

По национальному проекту «Образование» в селе Усть-Волчиха за два года построили среднюю общеобразовательную школу на 140 учащихся. Стоимость объекта — более 195 миллионов рублей, средства поступили из бюджетов всех уровней. В двухэтажном здании 11 классов.

В школе есть столовая на 70 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 84 места и спортзал с душевыми и раздевалками. В учреждении созданы условия для маломобильных граждан. Вход оснащен пандусом, установлен механизм для подъема на второй этаж, уточняют в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По нацпроекту «Демография» в Камне-на-Оби построили ясли-сад. Стоимость объекта превышает 165 миллионов рублей, средства поступили из федерального и краевого бюджетов. Детсад сможет принять 200 воспитанников. Четыре группы предназначены для детей ясельного возраста, четыре — для воспитанников разного возраста.

На первом этаже здания расположены группы для детей раннего возраста, медицинский блок, прачечная, пищеблок, санитарно-бытовые помещения. На втором этаже — группы для дошкольников, методический класс, физкультурный и музыкальный залы с инвентарными комнатами, кабинеты логопеда и психолога, изостудия.

На территории детского сада есть игровые площадки с теневыми навесами и спортплощадка. В хозяйственной зоне обустроено овощехранилище и резервный источник теплоснабжения.