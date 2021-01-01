Москва, , 00:43 — REGNUM Страховые пенсии и материнский капитал будут проиндексированы с 1 января 2021 года. Индексация маткапитала составит 3,7%, страховой пенсии 6,3%.

Материнский капитал на первого ребёнка, таким образом, составит 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля, по данным Минтруда РФ. Кроме того, с месяца до десяти рабочих дней сократится срок рассмотрения Пенсионным фондом России (ПФР) заявления о распоряжении средствами маткапитала и срок вынесения решения о выдаче, либо об отказе в выдаче сертификата на маткапитал.

Индексация коснётся пенсий неработающих пенсионеров, средний размер прибавки к пенсии составит тысячу рублей.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в России с 1 января вступит в силу закон о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц. Они коснутся граждан, имеющих доход более пяти млн рублей в год.

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