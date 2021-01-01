Тегеран, , 11:40 — REGNUM 31 декабря президент Ирана Хасан Рухани открыл около 26 проектов в четырех провинциях в области энергетики и водных ресурсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония открытия прошла в режиме видеоконференции. Проекты по развитию энергетики и питьевой воды были введены в эксплуатацию в провинциях Западный Азербайджан и Ардебиль на северо-западе Ирана, Исфагане (центральный Иран) и северной провинции Мазандаран.

Плотина Кани Сиб является одним из представленных в ходе церемонии проектов, который находится в Пираншахре (Западный Азербайджан). С помощью плотины вода подается по трубам в озеро Урмия с целью содействия его возрождению.

За последние несколько месяцев правительство приступило к реализации ряда проектов развития по всей стране в соответствии с указаниями Верховного лидера и его лозунгом «Скачок производства» на текущий иранский год (начатый 20 марта 2020 года).