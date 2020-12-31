Баку, , 20:39 — REGNUM Дочерняя компания государственной нефтяной корпорации Азербайджана SOCAR — SOCAR Trading — заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти. Об этом сообщили в SOCAR.

«SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти», — сообщили РИА Новости в компании.

Кроме того, был заключен контракт на поставки потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сорвал переговоры по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. При этом он запретил подписывать контракты с российскими поставщиками нефти и газа, поставив белорусские НПЗ на грань краха.

Лукашенко распорядился начать поставки «альтернативной нефти», переплачивая за демонстрацию «нефтяной независимости» от России. Нефть поставлялась из Норвегии, Саудовской Аравии, Азербайджана и США. Кроме того, белорусский госконцерн «Белнефтехим» перекупал российскую нефть, проданную в третьи страны с вывозной экспортной пошлиной.

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