Архангельск, , 19:47 — REGNUM 29 декабря 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписал приказ, в соответствие с которым приоритетный инвестиционный проект (ПИП) в области освоения лесов АО «Архангельский ЦБК», включенный в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 1 июля 2008 г. № 10 «О включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», считать завершенным.

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Этот ПИП Архангельского ЦБК реализовывался в 2008 — 2020 гг. Инвестиции составили 18,8 млрд. рублей. Срок окупаемости проекта запланирован на 2023 год.

«Это действительно прорывной инвестпроект, и я рад, что он реализован именно в нашем регионе, на одном из ведущих предприятий лесопромышленного комплекса не только в Архангельской области, но и в стране, — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя значимое для региона событие. — Важно отметить, что реализация проекта АЦБК направлена не только на повышение производительности предприятия, увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Компания — один из лидеров в регионе по инвестициям в природоохранные мероприятия».

11 сентября 2020 г. министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в торжественной церемонии открытия новой выпарной станции Valmet на Архангельском ЦБК стоимостью 6,5 млрд. рублей. Запуск нового объекта стал завершающим этапом ПИП компании.

«Первоочередной задачей нашего и"нвестпроекта являлось снижение себестоимости выпускаемого чистоцеллюлозного крафтлайнера без ухудшения его потребительских характеристик, — подчеркивает член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак. — Это позволит компании сохранять глобальную конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках тарного картона в условиях конкуренции с производителями картонов макулатурных сортов, а также сократить затраты на производство готовой продукции в части потребления энергоресурсов, химикатов, снижения норм расхода сырья на выпуск готовой продукции и изменения состава композиции волокнистых полуфабрикатов за счет увеличения доли более дешевого полуфабриката».

Владимир Крупчак также отметил, что в 2021 г. общий объем варки целлюлозы и полуцеллюлозы на АЦБК превысит один миллион тонн в год. Комбинат войдет в число отраслевых «миллионников».

Как сообщалось ранее, в рамках стратегии развития АЦБК и холдинга в целом до 2025 года в развитие производства будет инвестировано еще более 100 млрд. рублей.

Однако с ростом производства компания намерена существенно снизить негативное влияние на окружающую среду: сократить водопотребление на 50%, снизить выбросы на 65%, сбросы — на 75%, парниковые газы СО2экв. (1%) — на 18 тыс. тонн по отношению к срокам начала реконструкции производства.