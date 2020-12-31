Кишинёв, , 17:24 — REGNUM Действующий с «Газпромом» контракт на поставку голубого топлив в Молдавию продлили еще на 12 месяцев. Об этом информирует 31 декабря пресс-служба компании «Молдовагаз».

»Действующие контракты на транзит и поставку природного газа … продлены на год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании Наблюдательного совета предприятия были утверждены соответствующие документы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 декабря и.о. молдавского премьер-министра Ион Кику сообщил, что продление контракта на поставку в Молдавию природного газа из России состоится со дня на день.

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