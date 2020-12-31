Баку, 31 декабря 2020, 15:58 — REGNUM Поставки коммерческого газа в страны Европы по Транcадриатическому трубопроводу начал Азербайджан, сообщили 31 декабря в пресс-службе министерства энергетики страны.
Посредством начала поставок азербайджанского коммерческого газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу была достигнута стратегическая цель Южного газового коридора, отметили в энергетическом ведомстве республики.
В течение двадцати пяти лет Баку планирует поставить в европейские страны более десяти миллиардов кубометров газа, восемь миллиардов из которых будут поставлены в Италию, два миллиарда — в Грецию и Болгарию, оставшийся объем газа будет поставлен на соседние рынки.
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Напомним, в марте 2020 года Азербайджан опередил Россикую Федерацию по объемам поставок газа в Турцию.