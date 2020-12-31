Пекин, , 14:32 — REGNUM Создатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Колин Хуанг стал вторым в списке богатейших людей Китая, обойдя руководителей Alibaba и Tencent. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

К концу 2020 года самым богатым человеком в Китае остаётся Чжун Шаньшань — председатель пищевой компании Nongfu Spring, занимающейся производством бутилированной воды и безалкогольных напитков. Основателю и исполнительному директору Pinduoduo Колин Хуангу удалось подняться на вторую строчку рейтинга с текущим состоянием $63,1 млрд.

Хуанг впервые смог обойди предыдущих лидеров рейтинга — главу холдинга Alibaba Group Джека Ма и председателя совета директоров компании Tencent Ма Хуатенга. Это объясняется антимонопольными расследованиями, начатыми в Китае в отношении компаний Alibaba и Tencent. С начала ноября акции Alibaba упали на 23%, акции Tencent — на 6,2%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 24 декабря состояние главы Alibaba Джека Ма уменьшилось на $3,5 млрд вследствие обвала стоимости акций компании.

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