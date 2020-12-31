Москва, , 14:29 — REGNUM Заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что массовая вакцинация граждан России от коронавируса может обойтись бюджету в 75−100 млрд рублей, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 31 декабря в социальной сети Facebook.

Выступление Антона Силуанова Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Точно введут налог или увеличат действующие», — пишет Павел Х.

Многие пользователи обратили внимание на то, что бесплатная массовая вакцинная от коронавируса на территории России, на самом деле, не бесплатная, а оплачивается из бюджета, который, в свою очередь, пополняется налогами граждан Российской Федерации.

«Силуанов, что ты считаешь «бесплатным», это на наши налоги, пойми, наконец», — обращается Roman M.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что затраты на производство вакцины правительство России планирует компенсировать за счёт экспорта российского препарата за рубеж. Люди уверены, что бюджет страны не понесёт серьёзных потерь из-за массовой бесплатной вакцинации.

«На Экспорте отобьют. Да ещё и заработают!», — считает Сергей Г.

Нашлись и те, кто предположил, что данная вакцинация может стать серьёзным и прибыльным делом для отдельных частных лиц, намеревающихся набить собственный карман за счёт пандемии коронавируса на территории Российской Федерации.

«Если цену объявили, значит в голове уже эти деньги (своровали) и потратили. РФПИ кажется выгодоприобретатель», — поделился мнением Денис П.

Напомним, 30 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что массовая вакцинация граждан России от коронавируса может обойтись бюджету в 75−100 млрд рублей.