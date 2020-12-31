Бразилиа, , 11:54 — REGNUM Электроэнергетическая компания Copel внедрила искусственный интеллект для прогнозирования выработки электроэнергии из ветра в штате Парана в Бразилии. Об этом 31 декабря сообщает информационный портал Power Engineering International.

Copel Generation & Transmission внедрила технологическое решение под названием WindFor, разработанное датской фирмой Enfor для прогнозирования производства энергии на четырех ветряных комплексах, которыми компания управляет в штате Риу-Гранди-ду-Норти на востоке страны.

Используя искусственный интеллект (ИИ), инструмент покажет на 12 дней вперед, сколько энергии может быть произведено 264 ветряными турбинами на этих комплексах. Прогнозы должны помочь в планировании действий для увеличения выработки энергии на ветряных электростанциях и в составлении графиков остановок ветряков для технического обслуживания.

Внедрение такого технологического решения является частью более широкого плана по повышению эффективности ветроэнергетических активов компании. В рамках проекта стоимостью 2,2 млн реалов (0,4 млн долларов США) используются три независимых инструмента, которые впоследствии будут интегрированы друг с другом.

Первые два инструмента, которые используется в Copel с октября 2019 года, предназначены для оценки потока ветра для создания проектов ветряных электростанций.

Третий компонент — это онлайн-платформа для управления производительностью ветряных турбин и ветряных электростанций в режиме реального времени.

Тадеу Силва, директор по эксплуатации и техническому обслуживанию Copel G&T, говорит, что управление ветровыми активами должно основываться на трех основных принципах: доступность ветряных турбин, доступность инфраструктуры, то есть сетей, подстанций и так далее и коэффициент преобразования ветрового ресурса в электроэнергию.

Система будет собирать данные непосредственно с ветряных электростанций и формировать отчеты в режиме реального времени, чтобы улучшить принятие решений и повысить надежность подачи электричества. В дополнение к мониторингу всего комплекса, данные от отдельных турбин позволят обнаруживать отклонения от проектных параметров и потенциальные возникающие проблемы в техническом обслуживании.