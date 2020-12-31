Кызыл, , 11:46 — REGNUM Тува не стала исключением, и пандемия коронавируса отразилась на экономическом развитии республики. В частности, по словам главы Шолбана Кара-оола, в регионе снизилась добыча угля. Однако подъём наметился в сельском хозяйстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Спасибо нашим великим труженикам, чабанам. Прирост поголовья нынче более 7%. И это притом, что мяса мы меньше кушать не стали», — отметил глава.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, число мелкого рогатого скота превысило 1,3 млн голов, что стало одним из лучших результатов по стране. При этом в 2007 году в регионе насчитывалось 600 тыс. голов как мелкого, так и крупного рогатого скота.

По мнению руководителя республики, эти данные говорят о возрождении села и традиционных занятий народа.