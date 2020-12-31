Ташкент, , 12:20 — REGNUM В Узбекистане с нового года ликвидируют антикризисный фонд, который был образован в целях смягчения негативных последствий пандемии коронавируса на экономику республики, сообщает 31 декабря Подробно. uz со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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Согласно постановлению главы Узбекистана «О мерах по обеспечению исполнения закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» с 1 января 2021 год фонд будет ликвидирован, а средства из фонда, которые не были освоены, должны будут быть перечислены в бюджет республики министерством финансов.

В новом 2021 году мероприятия по борьбе с распространением SARS-CoV-2 будут финансироваться в рамках расходов бюджета, выделенных на противодействие коронавирусной инфекции и закупку препаратов для вакцинирования.

Напомним, антикризисный фонд был создан в Узбекистане в марте 2020 года. Объем резервов фонда составлял 10 триллионов сумов. Денежные средства из фонда в Узбекистане были направлены на обеспечение медицинских учреждений республики лекарственными препаратами для лечения больных COVID-19, также в медучреждения республики были закуплены средства индивидуальной защиты, диагностики. Средства из фонда были также направлены на финансирование расходов, связанных с карантинными мерами.