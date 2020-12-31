Салехард, , 10:36 — REGNUM На Ямале в конце декабря сданы в эксплуатацию 11 жилых многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Более всего домов сдано в городе Муравленко — новостройки появились на улицах Украинских строителей, Энтузиастов, Молодёжной и переулке Муравленковский. Три дома возведены в 9 микрорайоне города Губкинского. По одному дому сданы в Салехарде, посёлке Уренгой, Новом Уренгое, селе Панаевск. В целом ключи от новых квартир получили 679 ямальских семей.

Отмечается, что в 2020 году на территории ЯНАО введено в эксплуатацию 153 тысячи квадратных метров. Всего было построено 40 многоквартирных домов на 2150 квартир. Таким образом, в Ямало-Ненецком автоном округе выполнен годовой план по вводу жилья.