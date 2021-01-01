Барнаул, , 04:40 — REGNUM Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает, что наступивший, 2021 год будет очень хорошим, рабочим годом. дел будет много у всех. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях, он, в частности отметил:

Недвижимость Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Хочется простой стабильности и думаю, что таким наступивший 2021 год и будет. Год Быка — это — работяга, трудяга. Взлётов и падений таких, как были в 2020 году, не будет. Я полагаю, что нас ждёт такой хороший рабочий год. Цены на недвижимость вряд ли упадут, но и вряд ли вырастут.

Скорее по году они в процентах десяти скорректируются — не более того. Сделок будет много, ипотека также — на низком уровне. Все, кто не успели купить жильё в этом году по причине того, что его просто не было — будут покупать в 2021 году. Много новых проектов жилищных комплексов выходит. Работы и застройщиком, и риэлторам и банкиром будет очень много».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Дворядкин отмечал, что не уверен в прогнозе Минстроя РФ о росте цен на жилье в 2021 году.

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