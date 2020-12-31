Барнаул, , 09:25 — REGNUM Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные карантинные мероприятия не могли не сказаться на снижение товара оборота и предоставление платных услуг населению Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на слова врио министра экономического развития Алтайского края Анатолия Нагорнова.

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По сравнению с 2019 годом, товарооборот в уходящем, 2020 году составит порядка 93,7%, а предоставление платных услуг — 92,2%. Тем не менее, Нагорнов не видит причин расстраиваться.

«По прогнозам, которые подтверждают расчеты, мы видим лишь отклонение, а не уход с траектории роста. Меры поддержки, принятые правительством РФ на 2021 год, и соответствующие решения общенационального плана дают основания полагать, что мы снова выйдем на траекторию экономического роста», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, несмотря на пандемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, показатели промышленного производства удалось удержать благодаря крупным предприятиям. Именно они работали бесперебойно даже в самые тяжелые моменты.

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