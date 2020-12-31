Барнаул, , 09:18 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря на пандемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, показатели промышленного производства удалось удержать благодаря крупным предприятиям. Именно они работали бесперебойно даже в самые тяжелые моменты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Его слова цитирует ИА «Банкфакс».

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Также, по признанию чиновника, экономику удалось сохранить за счет беспрецедентных мер поддержки, которые были оказаны со стороны государства. Именно поэтому за 11 месяцев 2020 года индекс промпроизводства в регионе уменьшился незначительно — на 0,7% в сравнении в аналогичным периодом прошлого года. Причем в целом по России показатели составили 97%, то есть произошло падение на 3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее итоги подвёл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он заявил, что по объемам инвестиций в промышленность 2020 год станет для края одним из наиболее успешных за последние 10 лет.

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