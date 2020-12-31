Иркутск, , 08:57 — REGNUM Власти Иркутской области подвели итоги реализации мероприятий федеральной государственной программы «Комплексное развитие стерриторий». Как отмечает пресс-служба губернатора Приангарья, в 2020 году соответствующие мероприятия затронули свыше 46 тысяч жителей региона.

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«Столько человек получили возможность в непосредственной близости от места своего проживания пользоваться новыми спортивными и детскими игровыми площадками, зонами отдыха», — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По его словам, всего в 2020 году в Иркутской области реализовано 58 проектов в 24 муниципальных районах региона. Общий объём выделенных на это средств составил 36,8 млн рублей, из которых 28,9 млн рублей — федеральный бюджет, 7,9 млн рублей — областной бюджет. На следующий год мы планируем предоставить субсидии на реализацию 97 проектов, которые были определены в результате конкурсного отбора, — отметил Илья Сумароков.

В частности, благодаря мероприятию по благоустройству сельских территорий жители деревни Култук Усольского района смогли обустроить настоящий скейт-парк. На проведение работ по подготовке площадки и её оснащение понадобилось порядка двух миллионов рублей. Теперь это место — центр притяжения для детей и подростков, здесь проводятся спортивные мероприятия.

Площадка для отдыха перед местным Домом культуры в посёлке Раздолье — часть комплекса мероприятий по благоустройству территории, реализуемого администрацией муниципального образования. С помощью средств субсидии установлено освещение пространства, лавочки, вазоны для цветов, ограждение, оборудованы пешеходные дорожки, засеян газон. Общая сумма реализации проекта — 747,7 тыс. рублей, субсидия — 448,6 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 1 января 2020 года. Программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на улучшение условий жизни в сельских территориях.

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