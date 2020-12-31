Иркутск, , 08:48 — REGNUM В наступающем, 2021 году, власти Иркутской области рассчитывают получить из федерального бюджета на реализацию национальных проектов 14,6 млрд рублей. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

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Так, в 2021 году по нацпроекту «Культура» региону выделяется 80 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На федеральный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» область получит 40,8 млн рублей.

В области реализуются четыре федеральных проекта национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность». На это Приангарью в следующем году выделяется 905,6 млн рублей.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» межбюджетные трансферты из федерального центра предусмотрены в объеме около 2,3 млрд рублей. Они предназначены для реализации федеральных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода».

На мероприятия по сохранению озера Байкал в рамках национального проекта «Экология» в следующем году будет выделено больше 2,6 млрд рублей. На нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено около 216,5 млн рублей, средства пойдут на реализацию в Иркутской области федеральных проектов «Создание благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация малого и среднего предпринимательства».

На адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях и поддержку занятости, а также на повышение эффективности рынка труда для обеспечения производительности труда регион получит из федерального бюджета около 34,2 млн рублей по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости».

По нацпроекту «Здравоохранение» для Приангарья в 2021 году предусмотрено 901,1 млн рублей. Эти средства предназначены для реализации федеральных проектов «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». На четыре направления национального проекта «Демография» области выделяется около 2,8 млрд рублей.

Средства предусмотрены для реализации федеральных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Спорт — норма жизни».

По направлениям «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем межбюджетных трансфертов бюджету Иркутской области составит 1,2 млрд рублей.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» область получит в 2021 году 128 млн рублей на поддержку экспортеров продукции агропромышленного комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев, подводя итоги 2020 г., в частности, отметил, что несмотря на все сложности, социальные обязательства перед населением удалось выполнить.

«Пандемия, как лакмусовая бумажка, выявила все слабые стороны, все угрозы и потенциальные риски», — сказал глава региона.

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