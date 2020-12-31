Белград, , 06:02 — REGNUM Открытие газопровода «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока» на территории Сербии, перенесено с 30 декабря на 1 января. Об этом сообщает агентство Танјуг.

Причины этого решения не называются. Церемония открытия объекта состоится в муниципалитете Жабаль. В ней будет участвовать сербский президент Александр Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, о завершении строительства «Балканского потока» стало известно 17 декабря.

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