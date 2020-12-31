Тайюань , Китай, , 04:58 — REGNUM Провинция Шаньси на севере Китая, являющаяся одним из крупнейших угледобывающих регионов страны, закрыла 163 угольные шахты и сократила добычу угля на 146,05 млн тонн в год в ближайшие пять лет, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

По данным энергетического бюро провинции, в этом году закрыто угольных шахт и сокращена добыча угля на 30,19 млн тонн. Количество закрытий достигло рекордного уровня с тех пор, как в 2016 году Шаньси начала избавляться от устаревших угольных мощностей.

Угольная промышленность когда-то принесла процветание Шаньси, но также привела к ряду проблем, включая расточительство ресурсов из-за чрезмерной добычи полезных ископаемых и вялое развитие экономику без серьезных технологических инноваций.

Следуя указам центрального правительства, власти Шаньси решительно взялись за ликвидацию устаревших мощностей.

Провинция сократила 115,86 млн тонн избыточных угольных мощностей с 2016 по 2019 год, на год опережая график по достижению целевого показателя сокращения добычи угля на 113,8 млн тонн в течение 13-й Пятилетки (2016−2020 годы).