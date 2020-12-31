Хух-Хото, Китай, , 03:53 — REGNUM Внутренняя Монголия на севере Китая планирует построить восемь национальных сельскохозяйственных парков за время 14-й Пятилетки (2021−2025), сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

По данным районного департамента сельского хозяйства и животноводства, за этот период также будет построено более 40 таких парков регионального уровня.

В настоящее время в регионе действуют три национальных сельскохозяйственных парка, занимающихся рисом, крупным рогатым скотом и картофелем, а также еще семь региональных парков, занимающихся пшеницей и подсолнечником, молочными продуктами, овцами, красным перцем, просо, козами и крупным рогатым скотом.

В последние годы регион ежегодно выделяет 70 млн юаней (около $10,72 млн) на строительство сельскохозяйственных парков, чтобы ускорить процесс «оживления» сельских районов.