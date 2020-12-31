Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 31 декабря преодолела уровень в $29 тысяч, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 03:04 мск стоимость биткойна достигла значения $29 033,49. На пике — в 03:20 мск — криптовалюта торговалась уже по цене $29 274,51. К 03:41 мск стоимость Bitcoin немного понизилась — до $29 167,55.

В комментарии по итогу 2020 года, опубликованном на сайте торговой площадки, отмечается, что уходящий год «будет иметь большое значение в будущих учебниках по финансовой истории». В том числе и потому, что «банки, управляющие деньгами, страховые фирмы и компании начали осваивать быстрорастущие рынки криптовалют и цифровых активов».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 26 декабря на пике достигла уровня в $25 тысяч, установив новый исторический максимум.

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